Neuer Wehrführer in Gutweiler

Tobias Poss löst Edgar Theis ab, der 14 Jahre lang im Amt war.

Gutweiler (red) Die Mitglieder der Feuerwehr Gutweiler trafen sich in ihrem Gerätehaus, um einen neuen Wehrführer zu wählen. Edgar Theis, der seit 14 Jahren die Geschicke der Wehr leitete, legte sein Amt nieder.

Laut Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland Pfalz wird die Wehrführung auf zehn Jahre gewählt. Der erste Vorsitzende Karl-Heinrich Ewald begrüßte alle anwesenden Mitglieder der Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und die Altersabteilung. Er dankte dem scheidenden Wehrführer für seine Arbeit. Wehrleiter Frank Rohde lobte die sehr gute Zusammenarbeit und wünschte Theis für die Zukunft alles Gute.

Als Nachfolger wurde Tobias Poss von der Versammlung vorgeschlagen und anschließend einstimmig zum neuen Wehrführer der Feuerwehr Gutweiler gewählt. Poss ist 33 Jahre alt und schon seit seinem 16. Lebensjahr bei der Feuerwehr. Er war Mitglied der Jugendfeuerwehr, Betreuer und stellvertretender Jugendfeuerwehrwart in Gutweiler. Zudem ist er in der technischen Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saarburg tätig.

Poss bedankte sich bei seinen Kameraden für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und würdigte die Arbeit seines Vorgängers: "Ich würde gerne mit euch so weitermachen wie bisher, wir sind eine gut ausgebildete Truppe und ich freue mich auf die Herausforderung". Nun stand die Wahl zum stellvertretenden Wehrführer an. Christian Neuschwander, neuer stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur, der das Amt des stellvertretenden Wehrführers bereits seit zehn Jahren innehat, kandidierte für eine weitere Amtszeit und wurde einstimmig wiedergewählt. Schließlich wurde Christian Feld im Rahmen dieser Feierstunde nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung "Zugführer" auf der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule zum Oberbrandmeister befördert.