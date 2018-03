Neujahrsempfang mit Chor und Jodler

Mehrings Ortsbürgermeister Jürgen Kollmann zieht eine zufriedenstellende Bilanz des vergangenen Jahres und will weiter in die Jugend investieren.

Vor 30 Jahren hat der erste Neujahrsempfang auf Einladung der Ortsgemeinde und des Heimat- und Verkehrsvereins im Wein- und Heimatmuseum als Konzert stattgefunden. Inzwischen wird aufgrund der zahlreichen Gäste diese traditionelle Veranstaltung im Goldkuppsaal des Kulturzentrums Alte Schule durchgeführt. Ortsbürgermeister Jürgen Kollmann begrüßte neben den Mehringer Einwohnern und Vertretern der Vereine auch die Politprominenz der Region sowie Bundesfamilien- und Bundesarbeitsministerin Katarina Barley.

Kollmann sagte: „Viele Ereignisse haben das vergangene Jahr geprägt. In unserem persönlichen Umfeld, in unserer Region, in unserem Land und in der ganzen Welt gab es Freude und auch Leid.“ Mit Sorge verfolge man die Entwicklung, für die die Staatsmänner Trump, Kim Jong Un und Erdogan stünden, aber auch den Klimawandel mit immer extremer werdenden Wetterbedingungen sowie Terror, Krawalle und Gewalt. Umso positiver sei es zu werten, dass in Mehring eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung 2017 fortgesetzt worden sei. Während der Ortsbürgermeister in seiner Ansprache die Einwohnerzahl noch mit 2436 bezifferte, erblickte ein weiterer kleiner Mehringer das Licht der Welt. Es wurden 31 Bauanträge einschließlich Bauvoranfragen gestellt, die Neubauten sowie Um- und Anbauten an Wohngebäuden betreffen. Es gibt keine Leerstände an Wohnungen. Entsprechend der Äußerung von Winston Churchill, „eine Gemeinde kann ihr Geld nicht besser investieren, als für Kinder und Jugendliche“, handele Mehring, so der Ortsbürgermeister. Ein Kunstrasenplatz, ein neuer Kinderspielplatz und die erneute Erweiterung der Kindertagesstätte sind einige Beispiele. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die weitere Aufarbeitung des Gesundheits­parks mit der Finnenbahn sowie kulturelle Höhepunkte wie Weinrallye, Medardus-Kirmes und das Winzerfest prägten das vergangene Jahr. Unter dem Vorbehalt des Haushaltsplanes sind 2018 Verhandlungen zur Übernahme des Kindergartens in eigene Trägerschaft, Straßenausbau, Neugestaltung der Freizeitanlagen am Festplatz, freier WLAN-Zugang und Renaturierung des Mühlenbachs geplant. Weitere Projekte seien in der „Schublade“ und sofort abrufbar. Der Männerchor begeisterte mit seinem Gesang und präsentierte sogar einen Jodler. Mit vielen persönlichen Gesprächen bei Schnittchen und Mehringer Wein klang der Abend harmonisch aus.