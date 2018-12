FOTO: klaus kimmling

Dann lieber gar nicht

Natürlich können die Landkreise und die Stadt Trier noch jahrelang Geld in die Vision Dachmarke Mosel pumpen. Wird vermutlich nichts bringen. Denn der geplante Neustart ist keiner. Es gibt offensichtlich jenseits der Schaffung einer Geschäftsführerstelle keine zählbaren und nachprüfbaren Ziele. Das ist kein Fortschritt gegenüber den vergangenen zwölf Jahren, in denen man sich redlich bemüht und am Ende nur wenig erreicht hat. Nach wie vor kocht jede Teilregion ihr eigenes Süppchen, da beispielsweise Trier als große Stadt naturgemäß eine andere Sicht der Dinge hat als die Obermosel, das Ruwertal oder die Stadt Bernkastel-Kues. Das ist in der Eifel sicher teilweise auch so. Es ist dort gelungen, trotz aller latenten lokalen Einmischungsversuche nach außen hin ein stimmiges Gesamtbild zu präsentieren. Das sollte man an der Mosel so akzeptieren, anstatt trotzig weiter auf das tote Pferd Dachmarke Mosel zu setzen. Und falls die Verantwortlichen anders entscheiden, sollten sie konsequent sein. Auch in der Eifel und im Hunsrück würde man sich über den Geldsegen aus den Kreishaushalten freuen.

