Nikolaus im Boot

Langsurer feiern mit Gästen auf dem Schulhof.

Langsur (red) Der 25. Nikolausmarkt in Langsur findet am Wochenende 2. und 3. Dezember statt. Er ist geöffnet am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 21 Uhr. Für die kleinsten Besucher steht ein Minikarussell bereit. Am Samstag ab 19 Uhr unterhält der Musikverein Mesenich/Udelfangen unter der Leitung von Markus Kiemen die Besucher mit weihnachtlicher Musik.

Am Sonntag kommt um 14 Uhr der Nikolaus mit dem Floß des Fischerclubs Langsur über die Sauer gefahren. Der Musikverein Langsur und die Feuerwehr begleiten ihn zum Schulhof. Dort tragen Kinder dem Nikolaus Lieder und Gedichte vor. Danach verteilt der heilige Mann seine Tüten an die Kinder und besucht die Gäste auf dem Markt.

In der Kulturhalle gibt es Kaffee und Kuchen, der Musikverein Langsur spielt unter Leitung von Dominik Schnith vorweihnachtliche Musik.