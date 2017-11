später lesen Nikolausfeier und Weihnachtsmarkt in Kenn Teilen

Kenn (red) Am zweiten Advent laden der Heimat- und Verkehrsverein und Hobbykünstler aus Kenn zum 25. Weihnachtsmarkt mit Nikolausfeier in der Mehrzweckhalle ein. Neben den künstlerischen und kreativen Unikaten an den Ständen zeigen ein Korbflechter, ein Schmied und ein Holzbildhauer ihre Arbeit.