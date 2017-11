Note zwei, aber nicht alles ist gut

Die Gemeinde Kenn will mit Hilfe einer Dorfmoderation die Lebensverhältnisse im Ort verbessern. Albert Follmann

Kenn Wenn Beate Stoff der Gemeinde Kenn eine Schulnote geben würde, dann wäre es eine Zwei minus. Die Dorfmoderatorin aus Osburg hat Kenn und den Höhenortsteil Kenner Ley in den vergangenen Wochen genau unter die Lupe genommen.

Sie hat mit Bürgern und Vereinen geredet, Fragebögen verteilt, eine Bestandsaufnahme des Ortes gemacht und Ideen gesammelt. Diesen Auftrag hatte sie im Juli vom Gemeinderat bekommen, denn man hat in Kenn Großes vor: Unter der professionellen Begleitung von Beate Stoff und mit Unterstützung durch Fördergelder des Landes soll innerhalb von zwei Jahren ein Konzept erstellt werden, wie der Ort lebendiger und lebenswerter gestaltet werden kann.

Dorfmoderatorin Stoff stellte die Ergebnisse des ersten Projektabschnitts, eines Dorfchecks, kürzlich bei einer Bürgerversammlung im Rathaus vor. Etwa 50 Bewohner waren gekommen und verfolgten die Ausführungen der Moderatorin und die Erläuterungen von Ortsbürgermeister Rainer Müller interessiert. Einigen Teilnehmern schienen die Bewertungen von Beate Stoff positiver zu sein als die eigene Wahrnehmung - etwa bei den Aspekten Tourismus und bürgerschaftliches Engagement.

Ein "sehr gut" verteilte die Dorfmoderatorin bei der Grundversorgung. Im 2700-Einwohner-Ort Kenn gebe es noch viele Geschäfte und Dienstleister. Es sei auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, dass die Infrastruktur oder die Einwohnerzahl zurückgehe. Da gehe es Kenn besser als anderen Orten in der Region, in denen sich der demografische Wandel bereits heute stark bemerkbar mache.

Die Note Eins bekommt Kenn auch für seine kinderfreundlichen Angebote (mit Ausnahme der Altersklasse zehn bis 18 Jahre), die gute Internetverbindung, die Naherholungsmöglichkeiten sowie die sportlichen und kulturellen Angebote.

Kritisch beurteilt Stoff, dass in Kenns Straßen, inklusive des Ortsteils Kenner Ley, offenbar gerne gerast wird - zum Leidwesen vieler Fußgänger. Die Parksituation werde von einigen Bürgern als chaotisch beschrieben. Die Ortseinfahrt am Betonwerk Eiden findet die Dorfmoderatorin "unschön". Als sie das erste Mal nach Kenn gefahren sei, habe sie geglaubt, versehentlich auf einem Betriebsgelände gelandet zu sein.

Minuspunkte vergibt Beate Stoff auch für den Zustand einiger Plätze: "Sie haben zu viele Plätze für zu wenig Nutzung." Auf seiner Internetseite werbe Kenn für das Heimatmuseum und den Römerplatz, wenn aber Gäste dorthin kämen, seien sie vermutlich enttäuscht. Hier lägen Anspruch und Wirklichkeit zu weit auseinander.

Stoff empfiehlt, dass sich Kenn vom Werbeslogan "Tor zur Römischen Weinstraße" trennt und sich ein eigenes Label anschafft. Kenn werde nicht als typische Moselgemeinde der Römischen Weinstraße wahrgenommen. Die Mosel liege weit weg hinter der Kenner Flur, zudem sei Kenn traditionell eher ein Bauern- als ein Winzerdorf. Die von einigen Befragten geäußerte Wahrnehmung Kenns als "Hybrid-Dorf" (nicht Dorf, nicht Stadt) oder "Schlafstadt" vor den Toren Triers sieht die Dorfmoderatorin nicht als Kenn-spezifisch: "Diese Einschätzung gibt es in vielen anderen Orten auch von Menschen, die zur Arbeit pendeln und ansonsten wenig Zeit haben, sich im Ortsleben zu engagieren. Kenn ist halt ein großes Dorf."

Gegen Ende der Bürgerversammlung sollten die Teilnehmer die auf einem großen Tisch ausgebreiteten Einschätzungen ergänzen und bewerten. In der Diskussion wurde deutlich, dass den Kennern viel daran liegt, die Lebensverhältnisse in ihrem Ort zu verbessern. Barrierefreier Zugang in öffentlichen Gebäuden, seniorenfreundliches Wohnen, ein besseres Miteinander von Jung und Alt - das sind Ziele, die angesprochen wurden. "Wir brauchen gute Ideen und Leute, die davon überzeugt sind und sich einsetzen." So brachte es Beate Stoff auf den Punkt.

Beispielhaft für eine gute Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Helfern und der Gemeinde nannte Ortsbürgermeister Müller die derzeit laufende Neugestaltung des Wassertretbeckens am Sportplatz. Im Frühjahr soll Einweihung sein.