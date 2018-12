„Franz und Clara von Assisi und ihre Bedeutung für uns!“, heißt ein Gesprächsabend mit Pater Christoph Mingers, Franziskaner und Leiter des Exerzitienhauses in St. Thomas am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr im Pfarrheim Schweich.

Franz und Clara von Assisi lebten in einer Zeit großer kirchlicher und gesellschaftlicher Wandlungen und einer reformbedürftigen Kirche. Beide suchten ihren persönlichen Weg der Christus-Nachfolge, genau das in ihrem Leben umzusetzen, was sie vom Lebensbeispiel Jesu verstanden hatten. So wurden sie für ihre Zeit und weit darüber hinaus zu ansprechenden Beispielen christlichen Lebens. An dem Abend sollen einzelne Gesichtspunkte aus dem Leben der beiden Heiligen vorgestellt werden, um miteinander Anregungen zu finden, wie christliches und kirchliches Leben heute gestaltet werden kann.