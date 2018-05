Ingrid Schwarz beim Pluwiger Kultursommer

Die Veranstaltungsreihe Pluwiger Kultursommer startet am Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr auf dem Kirchplatz in Pluwig mit einem Konzert von Ingrid Schwarz und Band.

Die Musikpalette der studierten Sängerin (Jazzgesang und Popularmusik) reicht von Jazz über Rock, Pop und Schlager bis zu Oldies. Die weiteren Veranstaltungen des Kultursommers: Samstag, 26. Mai, von 14 bis 18 Uhr Kinderfestival am Mehrgenerationenplatz in der Kirchstraße, Sonntag, 10. Juni ab 9 Uhr Familienwandertag in Geizenburg, Samstag und Sonntag, 4. und 5. August, Sommerfest und Trapperlager auf dem Karl-May-Gelände, Samstag, 11. August, 19 Uhr Sommerkonzert mit dem Chor „Ensemble 16“ im Bürgerhaus, Sonntag, 12. August, 11 bis 18 Uhr Trödelmarkt und Picknick in der Kirchstraße und auf dem Mehrgenerationenplatz.