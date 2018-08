Was ist gut, was fehlt, was geht besser in Pölich?

Zur Ergänzung der bislang schon vorliegenden Ideen und Anregungen für die künftige Dorfentwicklung von Pölich findet am Montag, 27. August, um 19 Uhr im Kindergarten ein offener Workshop statt. red

() Eingeladen sind alle Gemeinderatsmitglieder und alle an der Zukunft des Dorfes interessierten Bürger.

In diesem Workshop haben alle Anwesenden die Gelegenheit, die Dorfmoderatorin Beate Stoff kennenzulernen. Die Teilnehmer können ihr mitteilen, was ihnen an Pölich gut gefällt, was ihnen dort fehlt, was verbessert werden müsste und was in den kommenden zwei Jahren getan werden sollte, damit der Ort gut gerüstet für die Zukunft ist.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht erforderlich.