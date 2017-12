Autobrände in Zemmer-Rodt aufgeklärt

Die vier vorsätzlich gelegten Autobrände, die sich im ersten Halbjahr in Zemmer-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) ereignet haben, sind aufgeklärt. Ein 27-jähriger Feuerwehrmann habe die Taten gestanden, berichtet die Polizei.

Der erste Fahrzeugbrand war in der Nacht von Silvester auf Neujahr 2017 gelegt worden. Weitere Fahrzeuge wurden Ende Januar und an Weiberfastnacht in Brand gesteckt. Der vierte Wagen brannte am 11. Juni in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses im Zemmerer Ortsteil Rodt.

Die Kriminalpolizei Schweich hatte Ermittlungen angestellt. Diese führten zu dem 27-Jährigen, der selbst Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ist. In seiner Vernehmung habe er alle Taten gestanden.