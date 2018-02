Polizei fahndet nach Computerbetrüger

Nach dem Diebstahl einer EC-Karte und dem anschließenden Abheben mehrere Geldbeträge von einem Geldautomaten in Schweich fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem unbekannten Täter und bittet Zeugen um Mithilfe.

Der Unbekannte beobachtete bisherigen Ermittlungen zufolge die ältere Geschädigte, während sie am Samstag, 29. Juli 2017, zwischen 10.24 und 10.35 Uhr in einer Bankfiliale in der Bernhard-Becker-Straße war. Er sprach sie an und lenkte sie laut Polizei gezielt ab, um die EC-Karte der Frau zu stehlen. Binnen kürzester Zeit hob der Täter mehrmals Bargeld vom Konto der Geschädigten ab (siehe Foto).

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Feststellung der Identität des Unbekannten. Darum fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm und fragt – wer kennt den Täter? Wer hat ihn am 29. Juli im Bereich der Bankfiliale in der Bernhard-Becker-Straße gesehen oder Beobachtungen zu seinem Fluchtweg gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schweich zu melden unter Telefon 06502/9157-29 oder -10.