Polizei sucht den Fahrer eines gelben Peugeots

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem gelben Peugeot, dessen Fahrer im Verdacht steht, in Fell nach einem Unfall mit hohem Sachschaden Fahrerflucht begangen zu haben.

Am Samstag fuhr der Fahrer eines gelben Peugeot zwischen 4 und 4.20 Uhr durch die Kirchstraße in Fell. Dabei kollidierte er laut Polizei mit einem geparkten Auto und beschädigte es erheblich. Vom Fahrzeug des Unfallverursachers blieben Teile an der Unfallstelle liegen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können oder denen ein beschädigter gelber Peugeot aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter Telefon 06502/91570 oder E-Mail pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.