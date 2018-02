später lesen Polizei Parkendes Auto beschädigt und einfach weitergefahren Teilen

In der Nacht zum Aschermittwoch ist laut Polizei ein blauer Seat Leon, der in Kenn In der Neuwies am Fahrbahnrand geparkt war, von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer gestreift und am linken vorderen Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt worden.