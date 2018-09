Polizei verfolgt Raser auf der Autobahn bei Schweich

Der Fahrer ist laut Polizei mit seinem Motorrad über die A 602 und über die A 1 gerast und hat dabei mehrere Fahrer gefährdet. Zwei Beamte nahmen die Verfolgung auf, doch es lief nicht so, wie erhofft.

(red) Die Polizei sucht nach einem Motorradfahrer, der am Sonntagnachmittag deutlich zu schnell über die A 602 und über die A 1 gefahren ist und dabei andere Fahrer gefährdet hat. Erwischt haben ihn zwei Beamte der Polizeiautobahnstation Schweich mit einem zivilen Geschwindigkeitsmesswagen.

Sie fuhren Sonntagnachmittag um 16.15 Uhr auf der B 602 in Fahrtrichtung Longuich. Die Geschwindigkeit ist unmittelbar vor dem Autobahndreieck Moseltal auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Plötzlich näherte sich von hinten ein Motorrad mit Trierer Kennzeichen und überholte die zivile Streife mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Am Übergang zur A 1 in Richtung Köln/Koblenz überholte der Fahrer über die schraffierte Fläche und auch rechts, so dass es hier zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Auf der A 1 in Richtung Köln/Koblenz fuhr der Motorradfahrer zu dicht auf. Im Baustellenbereich auf der Moseltalbrücke kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Auto. Als die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn auf den Motorradfahrer aufschließen konnten, gab dieser Gas und floh über die A 1 in Richtung Köln.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Autobahnpolizei Schweich unter Telefon 06502/91650 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de zu melden.