Glückliches Ende trotz erfolgloser Suche - Vermisste Südeifelerin ist wohlbehalten

Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend in Welschbillig nach einer Frau gesucht. Die 32-Jährige hatte laut Polizei gegen 19.45 Uhr ihre Wohnung spontan verlassen und war seither mit unbekanntem Ziel unterwegs. Da die Polizei auch witterungsbedingt davon ausgehen musste, dass sie sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinden könnte, hat sie eine großangelegte Suche nach der Vermissten veranlasst.

Daran beteiligt waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Welschbillig, Möhn, Nittel und Hofweiler unter Leitung des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Trier-Land. Ebenfalls im Einsatz war der Polizeihubschrauber unter Verwendung der Wärmebildkamera. Trotz intensiver Suche konnte die Frau bis gegen Mitternacht nicht gefunden werden.

Am Mittwochmorgen führten weitere Ermittlungen die Polizeiinspektion Schweich zum Aufenthaltsort der Frau in Trier. Sie hatte sich zu Bekannten begeben und konnte dort unversehrt angetroffen werden. Von dem Sucheinsatz hatte die 32-Jährige nichts mitbekommen.

Die genauen Hintergründe für ihr Verschwinden werden zurzeit überprüft.