später lesen Musik Polizeiorchester mit Benefizkonzert zu Gast in Ensch Teilen

Twittern

Teilen



Die Winzerkapelle Ensch feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt dieses Jubiläumsjahres ist das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St.