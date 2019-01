später lesen Karneval Proklamation in der ICV-Halle Teilen

Twittern

Teilen



Das neue Isseler Prinzenpaar für die Session 2019 wird am Samstag, 12. Januar, 20 Uhr in der ICV-Halle in Schweich-Issel (Schulstraße) in sein Amt eingeführt. (red)