Radfahrer kollidiert mit LKW – Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen haut laut Polizei ein Rennradfahrer erlitten, der im Verkehrskreisel an der Moselbrücke in Schweich mit einem Container-LKW zusammengestoßen ist.

Der Unfall habe sich am Freitag, 24. August, gegen 15.25 Uhr ereignet. An dem Rennrad und der Bekleidung des Radfahrers sei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Da die beiden Unfallbeteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben gemacht hätten, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter Telefon 06502/91570 zu melden.