Zwei Gemeinderäte aus der Verbandsgemeinde Ruwer tagen in den ersten Tagen des neuen Jahres. Den Anfang macht der Rat in Bonerath am Donnerstag, 3. Januar, ab 19 Uhr in der Gemeindehalle. Das Ortsgremium befasst sich unter anderem mit dem Ausbau der Bergstraße, der Straße Im Kandelgarten sowie dem Bau einer Stützmauer.