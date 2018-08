später lesen Polizei Auto in Kasel beschädigt – Zeugen gesucht Teilen

Die Polizei sucht Zeugen wegen einer Sachbeschädigung in Kasel. In der Nacht auf Dienstag wurde zwischen 21.30 und 11 Uhr ein auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Neustraße, Höhe Hausnummer 19b, abgestelltes Auto beschädigt.