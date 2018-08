Riss im Bauwerk: Moselbrücke in Longuich gesperrt (Update)

Wegen eines Risses im Bauwerk hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Moselbrücke bei Longuich(Kreis Trier-Saarburg) ab sofort gesperrt. dpa/MRA/har

Grund ist laut Landesbetrieb Mobilität Trier ein Bauwerkschaden am mittleren Bogen. Der Riss im Scheitelbereich der Brücke gebe Anlass zu Zweifeln an der Verkehrssicherheit der Brücke, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Donnerstag mit.

Der LBM sei zurzeit dabei, die Brücke zusammen mit Fachleuten zu untersuchen, um das Ausmaß des Schadens zu ermitteln.

Noch könnten über die erforderlichen Reparaturarbeiten und Dauer der Sperrung keine Angaben gemacht werden. Auch die Ursache für den Riss sei unklar.

Der Kreis als Bauträger versuche, das Problem möglichst rasch zu lösen, hieß es in einer Mitteilung. Dies sei auch angesichts der frühen Weinlese in diesem Jahr notwendig: Die Brücke werde von vielen Winzern genutzt, wenn sie aus Longuich zu ihren Weinbergen auf die andere Moselseite fahren würden. Die Brücke wird im Schnitt täglich von rund 2000 Fahrzeugen benutzt.

Der Schaden war von der Wasserschutzpolizei am Donnestagmorgen entdeckt worden. Die Brücke bleibt bis auf Weiteres für den Straßenverkehr gesperrt. Auch die Schifffahrt wird beeinträchtigt. Die Wasserschutzpolizei hat den besagtem Bogen für den Verkehr auf der Mosel gesperrt. Dies bedeutet für die Schifffahrt Richtung Koblenz eine Vollsperrung.