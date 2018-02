später lesen Polizei Sattelzug rammtAuto und fährt weiter Teilen

Twittern

Teilen



Eine unangenehme Begegnung mit einem Sattelzug hatte am Samstag, 24. Februar, der Fahrer eines roten Kleinwagens. Wie die Autobahnpolizei Schweich mitteilt, überholte der aus Richtung Saarbrücken kommende LKW auf der A 1 in Höhe der Fellerbachtalbrücke den PKW auf der linken Spur. Dort ist derzeit wegen einer Baustelle höchstens Tempo 80 erlaubt. Beim Wiedereinscheren nach rechts habe der Sattelzug den Kleinwagen geschnitten und beschädigt, so die Polizei. Laut Aussage eines Unfallzeugen fuhr der LKW an der Anschlussstelle Longuich in Richtung A 602 weiter.