Verkehrsteilnehmer im Sauertal müssen weiter Umwege fahren. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, bleibt die B 418 zwischen Ralingen-Wintersdorf und Langsur-Metzdorf aufgrund dringender Baumfällarbeiten weiter gesperrt.

Die Sperrung wird bis 20. Dezember verlängert. Als Grund führt der LBM „nicht kalkulierbarer Verzögerungen“ an. Die Umleitung erfolgt weiträumig über die L 42 – Ralinger Mühle – Olk – Echternacherhof – B 51 – Neuhaus – L 43 –Trierweiler – Grewenich – Mesenich und umgekehrt. Ebenso gesperrt ist der Radweg. Die Zufahrt nach Metzdorf ist von Süden her frei, die Zufahrt nach Wintersdorf von Norden her.