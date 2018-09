später lesen Blaulicht Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen Teilen

(red) Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Schweicher Acht eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter zwischen Freitagnachmittag, 15. Juni, 16 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, durch ein Fenster in das freistehende Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld.