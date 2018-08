Schrecklich schön: Schlange nistet sich in Pölicher Garten ein

Eine Familie in Pölich (Kreis Trier-Saarburg) bekommt überraschend Besuch von einem Reptil. Ist das Tier aus einem Terrarium entkommen, oder hat es sich nur von der Mosel verirrt? Der TV geht der Sache nach und stößt auch auf ein Naturschutzprojekt der Landespflege.

Ein ganz normaler Sommerabend im idyllischen Moselort Pölich (Verbandsgemeinde Schweich). Familie Fassian entspannt in ihrem großen Garten zwischen der St.-Andreas-Straße und der Halfenstraße. Kater Sam harrt ungewöhnlich lange bei einem Bambusbusch aus – mehr als eine Stunde. Irgendwann stößt auch Hund Mailo dazu. Plötzlich kommt ein drittes Tier zum Vorschein, das sich normalerweise nicht dort aufhält: eine Schlange! Vielleicht ist sie giftig? Oder eine Würgeschlange? Und wie kommt sie überhaupt in den Garten?

„Ist die Schlange vielleicht aus einem Terrarium ausgebüxt?“, fragt sich Jennifer Fassian (33), die bei ihren Eltern Helga und Helmut Fassian zu Besuch ist. Das Kriechtier könnte aber auch aus der Umgebung stammen. Bestimmte Arten kommen in der Region durchaus häufig vor, tauchen aber eher selten in Gärten auf. Das Moselufer als natürlicher Lebensraum liegt nur ein paar hundert Meter entfernt, vom Garten der Fassians samt Teich allerdings getrennt durch die breite Bundesstraße 53.

Die Finder wollen das erstarrte Reptil deshalb über die Fahrbahn in den zur Mosel gelegenen Weinberg tragen. Helmut Fassian nutzt dazu einen Gartengreifer. Doch plötzlich erwacht die Schlange zu neuem Leben, schlängelt sich behende ab und verschwindet prompt in einem Gartenbeet der Nachbarn Lea und Rudi Walter. Dort verliert sich ihre Spur.

Jennifer Fassian recherchiert im Internet, vergleicht ihre mit dem Handy geschossenen Bilder der Schlange aus dem Garten mit anderen Fotos und meint: „Es könnte eine Würfelnatter sein.“ Das wäre ein seltener Fund, denn laut Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord ist die Würfennatter „im gesamten westlichen Mitteleuropa nur noch in Rheinland-Pfalz zu finden“, nämlich an den Ufern von Lahn, Nahe und Mosel.

Der TV hört nach bei Biologin Dr. Sigrid Lenz aus Bad Kreuznach, die seit 20 Jahren das Artenschutzprojekt Würfelnatter der SGD betreut. Das speziell geschützte Biotop an der Mosel liegt allerdings bei Dieblich im Kreis Mayen-Koblenz. Ihr Befund: „Auf den Fotos ist eine Barrenringelnatter zu sehen, die auch im Trierer Raum heimisch ist und zum Beispiel auch mal in einem Komposthaufen zu finden ist. Sie ernährt sich von Fröschen, Kröten, Kaulquappen und Fischen.“

Weitere Informationen liefert SGD-Pressesprecherin Sandra Hansen-Spurzem: „Die Ringelnatter ist am hellen halbmondförmigen Fleck am Hinterkopf zu erkennen. Die ,ungewöhnliche’ Zeichnung zeigt die Unterseite der Schlange, die man normalerweise von oben nicht sehen kann. Die Ringelnatter ist bei uns noch recht weit verbreitet und hält sich gerne in der Nähe von Wasser auf (sie kann sehr gut schwimmen), zum Beispiel im Uferbereich von Flüssen und Teichen. Sie kommt auch gerne mal in Gärten (vor allem mit Gartenteichen), um dort Amphibien, Fische und Kleinsäuger zu fangen. Die Eiablage erfolgt – wie übrigens auch bei der Würfelnatter – gerne im angeschwemmten Treibgut von Flüssen, wo die dort entstehende Wärme die Eier erbrütet.“

Die Artenschutzprojekte für die Würfelnatter kommen laut Hansen-Spurzem auch der Ringelnatter zugute: Zum Beispiel werden an der Lahn (Naturschutzgebiet Schleuse Hollerich und Umgebung) regelmäßig Pferdemisthaufen als Eiablagestellen aufgesetzt, in denen auch Ringelnattern ihre Eier ablegen. Auf diese Weise können beide Arten gefördert werden.

Laut Sigrid Lenz können Barrenringelnattern bis zu 1,50 Meter lang werden (Weibchen), sind aber völlig harmlos: „Allerdings zischt die Natter und kann ein Stinksekret versprühen, wenn sie sich bedroht fühlt.“ Wem die wieder abgetauchte Pölicher Schlange begegnen sollte, der muss also keine Angst vor ihr haben.

