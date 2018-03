Schweich stellt wichtige Weichen

Gleich mehrere interessante Themen behandelt der Schweicher Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Januar, um 19 Uhr im Bürgertreff des Bürgerzentrums. So gibt die Polizei einen Sachstandsbericht zum Unfallschwerpunkt an der Kreuzung B 53/K 39. Außerdem steht auf der Tagesordnung, welche Weichen die Stadt in den nächsten Jahren stellen will: Der Rat berät darüber, welche Investitionen die Stadt Schweich bis 2021 tätigen möchte. Auch die weiteren Punkte enthalten spannende Blicke in die nähere Zukunft. Es geht um den Entwurf des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek), um die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom, um die raumordnerische Prüfung für die Ansiedlung eines Rewe-Markts in Föhren und schließlich auch um die Erweiterung eines Norma-Markts in Hetzerath. Auch mit Vergaben, Bauanträgen und Bauvoranfragen befasst sich der Rat in der Januarsitzung.