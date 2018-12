Erneut haben Zeugen zwei unbekannte Frauen beim Versuch beobachtet, in ein Haus einzubrechen. red

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, sind die mutmaßlichen Täterinnen am Freitag, 7. Dezember, vor 10.30 Uhr in der Markus-Konder-Straße in Schweich beobachtet worden. Die Fauen versuchten offenbar, eine Terrassentür zu einem Wintergarten aufzudrücken. Als dies nicht gelang, hätten sie sich vom Tatort entfernten.

Laut Zeugenbeschreibung sollen die beiden Frauen 20 bis 25 Jahre alt sein und lange schwarze Haare haben. Am Freitag habe eine der beiden eine weiße, die andere eine schwarze Jacke getragen. Ein Nachbar hat einen älteren, blauen VW Polo mit Saarbrücker Zulassung erkannt.

Bei einem ähnlichen gelagerten Fall in Kordel am 1. Dezember waren ebenfalls zwei junge Frauen gesehen worden, die nach einem Einbruch in einen blauen Polo mit SB-Kennzeichen eingestiegen und geflüchtet waren.

Die Polizei Schweich bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06502 9157-0.