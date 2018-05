Das Männerensemble St. Martin Schweich hat einen Chorwettbewerb in der Sängerhochburg Morsbach im Bergischen Land gewonnen. Das Ensemble erreichte unter der Leitung von Johannes Klar in der Männerchorklasse M 4 B Höchstpunktzahlen in allen Beiträgen und wurde damit bester Chor von neun Teilnehmern. Außerdem erhält Johannes Klar den Dirigentenpreis.