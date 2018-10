(red) 50 Jahre nach der Entlassung im Sommer 1968 aus der damaligen Volksschule Kordel haben sich ehemalige Schüler und Schülerinnen – von im April 1960 44 eingeschulten Schulanfängern – der Jahrgänge 1953/54 zum Jubiläumsklassentreffen wiedergesehen.

Ein Rahmenprogramm sorgte für unterhaltsame Stunden, und es gab genügend Zeit, von alten Tagen zu plaudern. Viele der Teilnehmer hatten sich schon lange nicht mehr gesehen – es gab also reichlich Gesprächsbedarf. Bei einem gemütlichen Abendessen in Kordel waren sich alle einig: In spätestens fünf Jahren gibt’s eine Wiederholung.⇥ Foto: privat