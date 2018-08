Ein neues Gremium extra für Senioren

FOTO: klaus kimmling

Das greift viel zu kurz

Man kann dem Kreistag Trier-Saarburg sicher nicht nachsagen, dass er sich zu wenig um die Anliegen von Senioren kümmert. Denn zugespitzt formuliert ist der Kreistag aufgrund seiner Zusammensetzung bereits heute fast so etwas wie ein Seniorenbeirat. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstoß der CDU für ein neues Gremium das, was im Englischen als „Nice to have“ umschrieben wird: Es schadet nicht, ihn zu haben, doch es geht auch gut ohne ihn. Zudem entsteht der Eindruck, dass die kommende Kommunalwahl ihre Schatten vorauswirft. Denn es kommt möglicherweise gut an, wenn man sich auf die Fahne schreiben kann, etwas für die Menschen jenseits der 60 tun zu wollen. Und der Rest? Schön wäre es, wenn sich eine Mehrheit im Rat findet und mit gleicher Intensität einen Beirat für junge Menschen fordert, deren Anliegen so in der Kreispolitik stärker berücksichtigt werden. Sonst bleibt es dabei, dass der demografische Wandel darauf verengt wird, möglichst viele altersgerechte Angebote zu schaffen. Das greift viel zu kurz. Es geht auch darum, jüngeren Menschen Perspektiven in einer sich verändernden Gesellschaft aufzuzeigen.

Harald Jansen

h.jansen@volksfreund.de