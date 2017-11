Spannende Storys über Auswanderer

Leiwen (red) Eine Lesung mit Musik und Wein gibt es am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Weingut Nikolaus Köwerich in Leiwen. Autorin Monika Traut-Bonato, die in ihrem Buch "Verlassene Heimat Mosel" über Schicksale von Auswanderern nach Brasilien berichtet, hat über Moselauswanderer von 1828 recherchiert.

Sie zitiert aus einem Brief, der in einer Bücherei im US-Bundesstaat Ohio aufgetaucht ist und in dem eine Meuterei und eine Schiffskatastrophe geschildert werden. Verfasser Johannes Weber ist Augenzeuge einer verhängnisvollen Überfahrt der "Kolonisten vom Moselstrom" gewesen. Mit an Bord waren 40 Familien aus Klüsserath, Ensch, Detzem und Leiwen. Monika Traut-Bonato liest aus dem Brief und stellt die Hintergründe vor.

Rolf Mayer wird sie mit seinen Chansons begleiten.

Der Eintritt kostet 15 Euro; Anmeldung Per E-Mail an

info@weingutkoewerich.de