Spieleabendvon Herz Dame Schönberg

Der Skat-Verein Herz Dame Schönberg organisiert einen Spieleabend in Thomm und einen Skatmarathon in Morbach. Der Spieleabend beginnt am Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr im Thommer Gasthaus Zur Post, Kirchstraße 10. Gäste sind willkommen. Der Hunsrücker Skatmarathon findet am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (bis 11 Uhr), 10. und 11. Februar, in Rohrs Restaurant, Wendelinusgasse 10, in Morbach-Rapperath statt. Meldeschluss: Freitag, 9. Februar. Weitere Informationen unter Telefon 0651/7103484.