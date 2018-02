Stadtrat tagt imHaus des Sports

Mit dem „Haus des Sports” befasst sich der Schweicher Stadtrat. Zunächst machen sich die Räte heute, Donnerstag, bei einem Rundgang ein Bild von dem Neubauprojekt am Schul- und Sportzentrum. Anschließend, gegen 19 Uhr, beginnt die offizielle Stadtratssitzung im Haus des Sports. Weitere Themen: Vorstellung der Planung der landespflegerischen Maßnahmen im Gewerbegebiet Issel und Beteiligung an den Sachkosten der Kindertagesstätte der Lebenshilfe Schweich. Weiterhin geht es um die Kriterien, die für die Vergabe von Grundstücken im Baugebiet am früheren Isseler Sportplatz maßgeblich sind. Im nichtöffentlichen Sitzungsteil legt der Rat zudem den Kaufpreis für die dortigen Grundstücke fest.