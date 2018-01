Stau auf der B51: Abwasserwerke reparieren kaputte Kanalabdeckung

Das Abwasserwerk Trier-Land hat am Freitag kurzfristig die Abdeckung eines Kanalschachts auf der B51 bei Hohensonne reparieren müssen, die sich gelöst hatte. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen zwischen Trier und Newel.

Wie ein Mitarbeiter des Abwasserwerkes auf Anfrage mitteilte, hatte sich am Freitag in der Baustelle die Abdeckung des 60 Zentimeter breiten Schachts gelöst - mitten in der Fahrspur von Bitburg Richtung Trier. Dadurch habe die Gefahr bestanden, dass der Deckel durch drüberfahrende LKW herausgerissen werden könnte. Das Abwasserwerk habe daraufhin eine sofortige Reparatur begonnen. Der Verkehr musste durch eine Ampelanlage gesteuert werden, weswegen es zu Rückstaus bis Newel beziehungsweise Sirzenich kam. Am Samstagvormittag soll entschieden werden, ob die Reparatur abgeschlossen werden kann.

(mc)