Polizei Steinwürfe auf Busse in Klüsserath FOTO: Frank Göbel / TV FOTO: Frank Göbel / TV

Unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag zwei Linienbusse der Moselbahn in Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg) beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz des dortigen Campingplatzes an der B 53 abgestellt.