In der VG Schweich könnte in einigen Jahren ein Gewerbegebiet in der Größenordnung des Industrieparks Region Trier entstehen. Wie in der Sitzung des VG-Rats Schweich am Dienstagabend bekannt wurde, hat eine von der Gemeinde Mehring in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie ergeben, dass sich ein etwa 100 Hektar großes Areal unweit der Autobahnanschlussstelle Mehring an der A 1 gut für diesen Zweck eignet.

