Tennisheim: Neubau oder Sanierung?

(alf) Was soll mit dem Tennis-Clubhaus passieren? Dies war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Föhren. Da mittlerweile feststeht, dass die Abteilungen Fußball und Tennis in getrennten Gebäuden bleiben, soll geprüft werden, ob das Tennis-Clubhaus saniert oder abgerissen und neu gebaut wird.

