Termingerecht und passgenau

Longuicher Firma Steinmetz & Steffens hat sich zu einem anerkannten Natursteinbetrieb entwickelt – Gründung vor mehr als 50 Jahren.

In seinem mehr als 50-jährigen Bestehen hat sich der

Natursteinbetrieb Steinmetz & Steffens in der Branche Namen geschaffen. Inzwischen beliefert er neben Privatkunden auch Steinmetzpartner, Küchenstudios, Ladenbauer, Fliesenhändler und Sanitärbetriebe. Auf dem Betriebsgelände und der Fertigungshalle in Longuich herrscht beim Besuch höchste Aktivität. Im Bearbeitungszentrum für Steinplatten arbeitet der angehende Meister in der Steinbearbeitung, Patrick Korn. Er hat eben eine Steinplatte geschnitten und ist selbst mit seiner Arbeit zufrieden. Firmenleiter Kurt Steinmetz sagt: „Die Firma wurde 1967 von meinem Vater und Fritz Steffens in Ehrang gegründet.“ Nach dem Umzug in das Gewerbegebiet von Longuich (1996) übernahmen er und Hubert Steffens im Jahre 2000 die Firmenleitung. Neue Maschinen wurden angeschafft und Personal eingestellt, um in der Branche mitsprechen zu können. Heute verarbeiten die 16 Mitarbeiter neben zahlreichen Natursteinen auch Quarzkomposite sowie Keramik. Im Hof des Betriebes lagern viele riesige Steinplatten in unterschiedlicher Stärke und Farbschattierungen. Dazu sagt Steinmetz: „Wenn die Anfrage nach einem bestimmten Stein eingeht, kann ich den nicht erst bestellen und der Kunde muss eventuell wochenlang darauf warten. Das geht nicht.“

Die Devise ist klar: Steinmetz & Steffens wollen termingerecht gute

Arbeit liefern. Das Angebot ist inzwischen enorm gestiegen. Neben

Küchenarbeitsplatten, Innen- und Außenfensterbänken, Treppen- und Bodenbelägen werden auch passgenaue Arbeiten für den Sanitärbedarf gefertigt und geliefert. Tochter Lorena Steinmetz hat sich inzwischen verstärkt in den Grabmalbereich eingearbeitet und gilt als Fachfrau. Kurt Steinmetz freut sich, dass die Firma inzwischen breit aufgestellt ist.