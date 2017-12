20 Jahre Thommer Mundarttheater – wenn das mal kein Grund ist, ein neues Stück aufzuführen. „Wenn einer eine Reise tut ...“, so heißt es an drei Aufführungsterminen im Bürgerhaus Thomm.

Los geht es am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr. Weitere Darbietungen gibt es am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 19 Uhr.

Eintrittskarten zu den Aufführungen gibt es zum Preis von acht Euro nur im Vorverkauf in der Bäckerei Scherer und im Gasthaus Zur Post in Thomm.