Neue Termine für ausgefallenes Theaterstück

() Die neuen Termine für die ausgefallenen Vorstellungen des Stücks „Auf Amts-Wegen“ stehen fest. Das teilt die Theatergruppe des Sportvereins Welschbillig mit. Die Aufführungen sind: Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr, Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr und Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr (jeweils im Gemeindehaus Welschbillig). Am Sonntag, 14. Januar, besteht in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, im Clubhaus des SV Welschbillig (Am Sportplatz), die bereits gekauften Karten für die neuen Termine zu tauschen. Auch am Sonntag, 21. Januar, ist dies von 15 Uhr bis 17 Uhr möglich.