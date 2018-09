Thörnicher Weinhöfefest am Dorfplatz

Das Thörnicher Weinhöfefest mit Teilnahme aller Weingüter beginnt am Freitag, 7. September, ab 18 Uhr am Dorfplatz. Dazu sind alle Thörnicher und Gäste willkommen. Nach der Festeröffnung bieten die Winzerbetriebe eine geführte Erlebnisweinprobe mit Informationen zu Wein und Kultur in Thörnich.

Die Winzerbetriebe laden auch zu einer weiteren besonderen Weinpräsentation ein: am Samstag, 8. September, von 14 bis 18 Uhr. Den Gästen werden 30 ausgesuchte Weine zur Verkostung angeboten.

Weinfreunde können am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr an einer Weinbergswanderung über den Ritsch-Klettersteig unter Führung eines Weinerlebnisbegleiters teilnehmen. Die Teilnehmer genießen die schöne Aussicht auf das Moseltal und den schönen Weinort Thörnich aus der Top-Lage Thörnicher Ritsch.

Am Sonntag wird die Winzertanzgruppe Detzem von 14 bis 17 Uhr ihre Tänze in den Weingütern zur Unterhaltung der Gäste vorführen.

Auch in diesem Jahr ist wieder ein Bacchusgewinnspiel vorgesehen.

Die Gewinner werden nach dem Weinhöfefest ausgelost. Die Winzerbetriebe haben ihre Höfe geöffnet und halten hervorragende fruchtige Weine und spritzige Sekte bereit.

Es wird am Samstag und Sonntag ein Shuttle-Bus die Besucher nach Thörnich und später wieder nach Hause bringen.