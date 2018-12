Thomas C. Breuer beendet seine Kabarettisten-Karriere dort, wo sie vor mehr als 40 Jahren begonnen hat: in Trier.

„Wirtshaus Glocke, Buchhandlung Berens, die Wohngemeinschaft in der Jakobstraße 34, der Wahlkampfauftritt von Franz Josef Strauß vor der Porta Nigra, Eintracht Trier steigt in die 2. Bundesliga auf.“ Die Antworten auf die Frage, welche fünf Dinge ihm spontan zu „Trier vor plusminus 40 Jahren“ einfallen, kommen wie aus der Pistole geschossen. „Aber das Thema FJS und Porta bedarf noch einer Ergänzung“, erklärt Thomas C. Breuer: „Mehr als der Kanzlerkandidat sind mir die Scharfschützen in Erinnerung geblieben, die auf der Porta postiert waren.“

Es waren wilde Zeiten, und Breuer, Jahrgang 1952 und aufgewachsen in Bad Ems an der Lahn, mittendrin. Ausgerechnet in Trier. Eigentlich tiefste Provinz, doch weil seine Koblenzer Clique Studienplätze in Trier erhalten hatte, zog Breuer nach. Ohne Abi („Ich hatte die Schule geschmissen“), aber mit Faible für Literatur. Buchhändler Hans Berens gab ihm eine Lehrstelle. Das war im April 1976. Fortan wurde in der Palaststraße gearbeitet, in der Jakob-, später Walramsneustraße (WG-Zimmer) gelebt und in der Glocke ( „eine Art Nebenwohnsitz für mich“) gefeiert. Irgendwie lässt es sich in Trier ja doch ganz gut aushalten, realisierte Jung-Breuer. Schließlich gab es nun Zweitliga-Fußball und nur einen Steinwurf vom Moselstadion entfernt das Jugendzentrum Exzellenzhaus: „Quasi meine Hausbühne. Hier habe ich regelmäßig Kabarett gemacht.“ Und zwar so erfolgreich, dass bald der Südwestfunk Breuers satirische und listige Wortakrobatik im Programm haben wollte und weitere Sender folgten.

Damit war nach nur vier Jahren das Kapitel Breuer in Trier „blutenden Herzens“ beendet. „Anderthalb Zugstunden bis Koblenz, zweieinhalb bis Mannheim. Wenn du einen Job hast, in dem du viel reisen musst und am liebsten mit der Bahn fährst, dann ist Trier keine gute Ausgangsbasis.“ Breuer schlug für ein Vierteljahrhundert seine Zelte in Heidelberg auf; seit 15 Jahren lebt er in Tübingen.

Und nun, mit 66, findet er, es sei Zeit, mit Kabarett aufzuhören. Ausnahmsweise kein hintersinniger Scherz der Marke Breuer, sondern beschlossene Sache. Auch das Wie und Wo sind klar. Am kommenden Sonntag steigt die finale Show auf deutschem Boden im Kasino am Kornmarkt in Trier. Es ist – der gelernte Buchhandelskaufmann hat von Anfang an Buch geführt – der 3409. Kabarett-Auftritt von Thomas C. Breuer. Warum der Schnitt? „Das Publikum wird älter, ich auch. Und bald lässt man uns nicht mehr raus aus dem Heim. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ich will das wie auch immer geartete Ende selbst bestimmen und – (rhetorische Kunstpause) – nicht als Comedian enden.“

Mit dem zwangslustigen Unterhaltungsbetrieb und schnellem Erfolg und Glitter habe er nichts am Hut. Den Unterschied zu seiner Kunstform dürfte Breuer in Trier noch mal eindrucksvoll herausarbeiten: „Ich bin geprägt von Leuten wie Hans Dieter Hüsch, Elke Heidenreich und Walter Schumacher, meinem großen Förderer beim damaligen Südwestfunk“ (seit 1998 Südwestrundfunk). Den Kern des Kasino-Auftritts bildet das aktuelle Bühnenprogramm „Letzter Aufruf – Abschiedstour“. Aber aus gegebenem Anlass dürfte es überdies diverse Anklänge an Trier vor plusminus 40 Jahren geben.

Gäste? „Werner Bodinek, mein ältester Kumpel, wird für ein paar Nummern mit Gitarre auf der Bühne sein.“

Aber wer weiß? Vielleicht hat der zweitälteste Kumpel noch eine Überraschung ausgeheckt, von der Breuer nichts ahnt ... Klaus Jensen, der Staatssekretär und Trierer OB wurde, und Breuer kennen sich seit 1976: „Wir waren beide Neuankömmlinge in der Stadt und wohnten in der Jakobstraße 34. Das hat uns eng verbunden.“ Die Männerfreundschaft hielt. Man bot sich konsequenterweise gegenseitig als Trauzeuge auf, als Jensen Malu Dreyer heiratete und Breuer seine Gattin Beatrice.

„Ach, es wird bestimmt sentimental“, seufzt der 2014 mit dem Salzburger Stier, einem der bedeutendsten Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnete Breuer, dem es langsam schwant, dass da gewiss kein stinknormaler letzter Arbeitstag auf ihn wartet.

So ganz Schluss mit lustig ist nicht nach dem 16. Dezember. Für 2019 sind noch ein paar Auftritte in der Schweiz geplant. Und dann? „Langweilig wird’s gewiss nicht“, ist sich der 66-Jährige sicher. Rundfunk und Fernsehen „wohldosiert und entschleunigt“ kann er sich weiterhin vorstellen. Einen „Narren gefressen“ hat er an einem neuen Veranstaltungsformat: Stubenlesungen! „Ich lese in Wohnzimmern vor 20 bis 40 Leuten aus meinen Büchern. Eine, wie ich finde, probate Form aufsuchender Kulturleistung.“

Breuers literatischer Output ist kein Pappenstiel. Fast 40 Bücher stehen bislang zu Buche, eines der neueren (von 2016) heißt „Brücke zwischen Jucken und Zweifelscheid. Eigensinnige Erkundungen in der Südeifel“ und macht deutlich, dass der Autor sich in die „magische Gegend“ verliebt hat und immer wieder dorthin zurückkehren wird.

Ebenso, wie er immer wieder den digitalen Fußball-Ergebnisdienst aktiviert, um zu erfahren, wie Eintracht Trier gespielt hat. „Nicht selten weine ich danach bitterlich.“ Das Thema wäre doch auch einmal ein Buch wert, wenn’s schon kein Bühnenprogramm mehr werden kann ...

