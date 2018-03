später lesen Tanzsport Trainer unterrichtet Samba, Cha-Cha-Cha und Rumba FOTO: Privat FOTO: Privat Teilen

() Der Tanzsportclub Schwarz-Silber Trier bietet Workshops in den lateinamerikanischen Tänzen für Sonntag, 21. Januar, und Montag, 22. Januar, an. Der bulgarische Trainer Stefan Donchev unterrichtet Samba, Cha-Cha-Cha und Rumba. Die Workshops werden an beiden Tagen jeweils in zwei Leistungsstufen angeboten.