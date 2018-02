Eine neue Vertreterin für den Kreischef

Wenn der Landrat im Urlaub ist oder krank, müssen Stellvertreter ran. Ein Posten ist gerade frei. Die Wahl könnte nun auf diese Frau fallen.

Der Landkreis Trier-Saarburg bekommt vermutlich eine neue Kreisbeigeordnete. In seiner Sitzung am Montag um 17 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Trier wird die Position besetzt, die seit Mitte Dezember vakant ist. Die bisherige Amtsinhaberin Stephanie Nickels (CDU) hatte nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer das Ehrenamt auf Kreisebene aufgegeben. Sie ist auch nicht mehr im Kreistag vertreten, da sie nach der Kommunalwahl 2009 auf ihr Kreistagsmandat verzichtet hatte (der TV berichtete). Grundsätzlich ist es so, dass der Kreistag frei in seiner Entscheidung ist, wer den Posten der dritten Beigeordneten oder des dritten Beigeordneten bekommt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die CDU auch diesen Posten wieder für sich beansprucht. Sie stellt mit Arnold Schmitt bereits den ersten Kreisbeigeordneten. Zweiter Kreisbeigeordneter ist Helmut Reis, der zur FWG gehört, die die drittstärkste Fraktion im Kreistag stellt. Die SPD als zweitstärkste politische Kraft im Gremium dürfte wieder einmal leer ausgehen. Auf TV-Anfrage hat nun CDU-Fraktionschef Bernd Henter mitgeteilt, wen seine Fraktion als Nachfolgerin für Nickels vorschlägt. Es ist Jutta Roth-Laudor aus Newel-Butzweiler. Die 69-Jährige ist seit knapp 30 Jahren kommunalpolitisch aktiv. 1988 wurde sie erste Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Trier-Saarburg. Die frühere Lehrerin am Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier ist unter anderem Mitglied des Verbandsgemeinderats Trier-Land.