Chorgesang und edle Tropfen

Eine konzertante Verkostung im Trittenheimer Weingut Clüsserath-Eifel findet Anklang.

„Einzigartig“, so die einstimmige Meinung der begeisterten Zuhörer, die sich im Konzert-Gewölbe des Weingutes Clüsserath-Eifel in Trittenheim eingefunden hatten. Sie erlebten in dem mit Kerzenlicht mystisch erhellten alten Gewölbe mit Konzert und Weinprobe Genüsse für Ohr und Gaumen. Zu Gast waren der Moselkammerchor 78 aus Schweich und der Kammerchor Ensemble 85 aus dem Saarland.

Die Klangerfahrung historischer Gesänge verzauberte die Gäste. Nach der Aufführung von „Swing low“ kam es zu einem regelrechten Jubelsturm „Es geht unter die Haut, wenn in einer Konzertfolge Komponisten wie Wilhelm Nagel, Knut Nysted oder Franz Schubert mit Liedern wie „Schöne Nacht“, „Komm Trost der Welt“, „I Will Praise Thee, O Lord“ und „Im Abendrot“ auf offene Ohren treffen. Schallwellen im Gewölbe können dann durchaus eine Welle der Begeisterung auslösen“, so der Kommentar eines Sängers aus dem Moselkammerchor 78 aus Schweich unter der Leitung von Hermann Steinheuer (18 Sänger).

Der Kammerchor Ensemble 85 aus dem Saarland (20 Sänger ) wurde bereits auf Landesebene mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Derzeit befindet sich die illustre Klanggemeinschaft im Trainingslager für den Bundes-Wettbewerb in Freiburg. Unter der Leitung von Matthias Rajczyk war nun im Weingut Clüsserath-Eifel – sozusagen als Jahresauftakt – eine beeindruckende Aufführung zu Gehör gebracht worden. In der nachfolgenden Konzertanten Weinverkostung in der Galerie Riesling setzte sich der genussvolle Abend fort.

Die Solo-Vorträge von Uwe Sahner, Jörg Zell und Alois Scherer

waren eine hochklassige Bereicherung der Veranstaltung, die erst am

späten Abend im Gutshotel ihr musikalisches Finale bei edlen

Riesling-Tropfen fand.