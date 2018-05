Fünf Kandidaten, fünf Meinungen, ein Amt – TV-Forum zur Bürgermeisterwahl in der VG Trier Land (Update)

„Wir wollen den Kandidaten auf den Zahn fühlen“, kündigte TV-Reporter Harald Jansen zu Beginn der knapp zweistündigen Veranstaltung im Bürgerhaus in Trierweiler-Sirzenich an. Alle fünf Bewerber zur Wahl des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Trier-Land am Sonntag, 2. Juni, stellten sich der Diskussion. Die Lokalmatadore Michael Holstein (44, Freie Wähler, Kordel), Matthias Wagner (54, SPD, Langsur-Metzdorf) und Lother Zengerling (61, CDU, Welschbillig) punkteten mit detailliertem Wissen bei den großen Themen Moselaufstieg, einem möglichen neuen Gewerbegebiet bei Herresthal, Feuerwehr, öffentlicher Busverkehr, Grundschulen und dem Vereinswesen im Trierer Land.

Patrik Kartes (38, Mandern) und Horst Mahncke (63, Pillig, Kreis Mayen-Koblenz), die beide als Einzelbewerber – also ohne Nominierung durch eine Partei – antreten, taten sich da deutlich schwerer. „Ich habe von der Diskussion bislang nur auf den ausgehängten Plakaten gelesen“, erklärte Kartes zum Beispiel zum Thema Moselaufstieg. Und Mahncke, der zwar durchaus Kenntnisse bewies über Verwaltungsabläufe und gesetzliche Regularien, die das Handeln von Bürgermeistern einschränken und bestimmen, musste bei konkreteren Nachfragen zur Situation in der VG Trier-Land oft passen. Beide Einzelbewerber machten aber deutlich, wie sehr es ihnen darum geht, die Bürger stärker in Entscheidungen einzubinden. „Zu allererst müssen immer die Bürger gefragt werden, sie vor vollendete Tatsachen zu stellen, geht nicht!“, betonte Mahncke, nicht nur beim Thema Moselaufstieg.

Auch die Kandidaten von CDU, SPD und den Freien Wählern versicherten, sich für mehr Bürgernähe einsetzen zu wollen. Er wolle „die Stimme der Bürger sein“, betonte Zengerling. Der „Service- und Dienstleistungsgedanke“ müsse in der VG-Verwaltung gestärkt werden, sagte Holstein. Und SPD-Kandidat Wagner - der bei der VG-Verwaltung arbeitet und zuständig ist für das Ordnungsamt und die Feuerwehr – erklärte: „Bürger sind für mich immer Kunden.“

Beim Moselaufstieg zeichneten sich Unterschiede ab: Während sich CDU-Mann Zengerling klar für die Trasse durch den Wald bei Igel und Zewen hoch zur Autobahn gen Luxemburg aussprach („Die Entlastungen sind gewichtiger als die Belastungen für die Bürger – das haben Gutachten gezeigt“), äußerte SPD-Kandidat Wagner Zweifel: „Es gibt Für und Wider für die Trasse – bei der Bevölkerung in den Ortschaften, in deren Nähe die Trasse entlang führt, überwiegt derzeit allerdings das Wider. Und auch ich bezweifele, dass wir den Moselaufstieg wirklich brauchen.“ Holstein, Bewerber der Freien Wähler, räumte ein: „Der Moselaufstieg ist ein Thema, bei dem man sich nur die Finger verbrennen kann – in meiner Brust schlagen in dieser Sache auch zwei Herzen, aber ich bin schon eher für den Bau.“

In Sachen Gewerbegebiet zeigten sich die Einzelbewerber Kartes und Mahncke eher unentschlossen. Wichtig sei, was die Bürger wollten, betonten auch diesmal beide. Zengerling erklärte: „Es ist sinnvoll, weitere Gewerbeflächen zu schaffen – wir brauchen den Mittelstand, wir brauchen die Unternehmen.“ Wagner gab sich dagegen unentschieden: „Wir haben noch einen gewissen Bestand an freien Gewerbeflächen – diese sollten wir zuerst nutzen, bevor wir ein neues Gewerbegebiet ausweisen.“ Und Holstein erklärte, dass Gewerbeflächen nicht nur von ansiedlungswilligen Betrieben „dringend gesucht“ seien. Auch für die Arbeitnehmer im Trierer-Land sei deren Entwicklung wichtig: „So werden wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen.“ Anders als Zengerling, der betonte, dass „die Stadt Trier schon auf das Gelände schiele“ und „wir es aber selbst für die Wirtschaftsentwicklung nutzen sollten“ zeigte Holstein sich offen für Kooperationen mit der Stadt Trier bei der Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete.

Was – wenn sie denn gewählt würden – als erstes als neuer Bürgermeister der VG Trier-Land in Angriff nehmen würden, wollte TV-Redakteur Marcus Hormes, der zusammen mit Harald Jansen die Veranstaltung moderierte, von den Kandidaten wissen.

Während Kartes zuallererst schauen würde, „wo man bei der VG-Verwaltung selbst effektiv Geld einsparen könnte“, erklärte Mahncke, er würde zunächst „die ganze Verwaltung auf den Kopf stellen“, insbesondere, um diese anschließend bürgernäher auszurichten.

Auch CDU-Mann Zengerling erklärte – allerdings weniger blumig – dass er zunächst „die Personalsituation der Verwaltung analysieren“ würde, um dann ein „bürger- und serviceorientiertes Rathaus“ zu entwickeln. Freie-Wähler-Bewerber Holstein wies darauf hin, dass im Frühjahr 2019 zunächst mal die Kommunalwahlen anstehen und mit diesen beim Amtsantritt am 1. März 2019 auch einiges an Arbeit auf den neuen VG-Bürgermeister zukommen werde. Als „Insider“ der Verwaltung betonte SPD-Kandidat Wagner, dass die Vorschläge seiner Mitbewerber zwar „alle ganz wunderbar“ seien, die Verwaltung aber eben nun mal auf einen festen Mitarbeiterstab zurückgreifen könne, um Dinge umzusetzen. „Besonders wichtig sind mir dabei unsere Schulen: Wir haben kein fertiges Schulkonzept!“ Dabei müsse die VG Trier-Land, in der es außer der kleinen Schule, die zur Sozialeinrichtung Haus auf dem Wehrborn auf dem Helenberg gehört, keine weiterführenden Schulen gibt, planen „wo wir unsere Kinder hinschicken und welche Vorstellungen wir da haben. Wir dürfen nicht als Bittsteller bei den Schulen in Trier oder Schweich auftreten – sondern ganz klare Vereinbarungen mit den Schulträgern treffen!“

Die Fragerunde aus dem Publikum zeigte, dass insbesondere die im Zuschauerraum sitzenden Ortsbürgermeister sich ein besseres Zusammenspiel zwischen Ortsgemeinden und Verwaltung wünschen. Während SPD-Mann Wagner erklärte, dass man die Idee eines Kümmerers als zentralen Ansprechpartner für die Ortsgemeinden nochmal aufgreifen solle, sagte CDU-Kandidat Zengerling: „Wir brauchen keinen Kümmerer, sondern einen starken Bürgermeister, der die Belange der Bürger wieder stärker in den Focus rückt“. FWG-Bewerber Holstein griff den Umstand auf, dass den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben zugeschustert worden seien. „Da muss die Verwaltung Entlastung bieten“, betonte Holstein.

Nach knapp zwei Stunden endete die Diskussionsverantstaltung im Bürgerhaus in Sirzenich.

Wahltag ist am Sonntag, 3. Juni. Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, kommt es zwei Wochen später zur Stichwahl – am Sonntag, 17. Juni. Der Sieger kann sich dann vielleicht nicht nur über seinen Wahlerfolg freuen, sondern möglicherweise auch über den ersten Sieg der deutschen Elf bei der Fußball-WM: Ab 17 Uhr kickt Deutschland dann nämlich im ersten Spiel der Gruppenrunde gegen Mexiko.

Der geplante Live-Ticker von der Podiumsdiskussion musste leider ausfallen - im Bürgersaal Trierweiler-Sirzenich ist die Internetverbindung nicht schnell genug, um Texte online zu stellen. W-LAN ist ebenfalls nicht verfügbar.

Einen weiteren Bericht über das TV-Forum lesen Sie in der Wochenendausgabe des Trierischen Volksfreunds.