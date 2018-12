Mehrere Bäche in der Verbandsgemeinde Schweich sind bereits renaturiert worden (der TV berichtete). Möglicherweise wird die Liste dieser Naturschutzmaßnahmen demnächst um den Longener Bach erweitert.

Der Verbandsgemeinderat Schweich hat kürzlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die das Renaturierungspotenzial des Longener Bachs ermitteln soll. Von mehreren Büros sollen nun Angebote eingeholt werden. Die Gemeinde Longen hatte sich angesichts verschiedener wasserwirtschaftlicher Missstände an dem Gewässer an die Verbandsgemeinde gewandt. Das Land fördert den naturnahen Ausbau von Bächen mit Mitteln aus der Aktion Blau plus zu 90 Prozent.