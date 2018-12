später lesen Polizei Unbekannte dringen durch Fenster in Haus ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte Täter sind laut Polizei gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Bospert in Schöndorf eingedrungen. Tatzeitraum ist Donnerstag, 6. Dezember, 15 Uhr, bis Montag, 10. Dezember, 21.55 Uhr. Die Einbrecher hebelten auf der Rückseite des Hauses ein parterre gelegenes Fenster auf.