Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Samstag, 30. Dezember, gegen 18.40 Uhr auf der L 46 auf Höhe des Wolfskaulweiher ereignet. Zwei einander entgegenkommende Autos hätten sich mit den Außenspiegeln berührt, so dass an einem der PKW leichter Sachschaden entstanden sei. Nach der Kollision habe sich ein dunkler PKW, Marke und Typ nicht bekannt, in Richtung Zemmer-Rodt entfernt. Ob an diesem Auto ebenfalls Sachschaden entstand, sei nicht bekannt.