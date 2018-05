später lesen Verkehr Unfall bei Igel: Motorradfahrer verletzt sich schwer Teilen

Auf der B 49 am Ortseingang Igel ist am Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 26-jährige aus der Verbandsgemeinde Konz war in Richtung Trier unterwegs. Nach Angaben der Polizei verlor er kurz vor dem Ortsschild in einer leichten Linkskurve aus noch nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kippte nach rechts gegen die Schutzplanke und stürzte. Er zog er sich Verletzungen an Arm und Hand zu und wurde anschließend in in ein Trierer Krankenhaus gebracht.